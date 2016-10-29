Дубль Ляказетта принес "Лиону" победу над "Тулузой"

В матче 11-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде обыграл "Тулузу" со счетом 2:1. Этой победой лионцы прервали серию из трех поражений во всех турнирах.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"Тулуза" – "Лион" – 1:2 (1:1)

Голы: Ляказетт, 15 – с пенальти (0:1). Жюльен, 26 (1:1). Ляказетт, 52 (1:2).

"Тулуза": Лафон, Яго (Эдуар, 75), Силла (Сомалиа, 61), Жюльен, Мубандже, Диоп, Трехо, Дурмаз, Бодижер (Тойвонен, 60), Блен, Брейтуэйт.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Рафаэл да Силва, Маммана (Янга-Мбива, 74), Диакаби, Гоналон, Геззаль, Фекир (Тузар, 61), Толиссо, Ляказетт, Корне (Рыбус, 69).

Предупреждения: Силла, 32. Дурмаз, 35. Рафаэл да Силва, 43. Маммана, 54. Ляказетт, 90+3.

Удаление: Рафаэл да Силва, 56.

Судья: Милло (Франция).