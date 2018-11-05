Дубль Лаборда принес "Монпелье" победу над "Марселем"

"Монпелье" разгромил "Марсель" в матче 12-го тура чемпионата Франции. Дублем в составе победителей отметился форвард Гаэтан Лаборд, который перебрался в команду летом из "Бордо".

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"Монпелье" - "Марсель" - 3:0 (0:0)

Голы: Лаборд, 51 (1:0). Лаборд, 62 (2:0). Лан, 70 (3:0).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Агилар, Козза, Лан, Ле Таллек, Молле (Ойонго, 85), Скири, Делор, Лаборд (Самбия, 79).

"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Луиз Густаву, Стротман (Чалета-Цар, 74), Товен, Сансон (Окампос, 59), Сарр, Б.Камара, Пайет, Жермен (Нжи, 68).

Предупреждения: Товен, 30. Сансон, 53. Луиз Густаву, 88.

Судья: Готье.

4 ноября. Монпелье. Стадион "Ля Моссон".