Дубль Кавани помог "ПСЖ" уйти от поражения в игре с "Генгамом"

В матче 35-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграл вничью с "Генгамом" – 2:2. По ходу поединка парижане уступали со счетом 0:2, но в конце встречи дубль Эдинсона Кавани помог "ПСЖ" уйти от поражения.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"ПСЖ" – "Генгам" – 2:2 (0:1)

Голы: Блас, 45 (0:1). Бриан, 68 (0:2). Кавани, 75 – с пенальти (1:2). Кавани, 82 (2:2).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава, Кимпембе, Тиагу Мотта (Менье, 64), Дракслер (Пасторе, 51), Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария (Нкунку, 64), Мбаппе.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат (Фири, 81), Икоко, Эбоа Эбоа, Дидо, Гренье, Бенезе, Блас (Ребошу, 85), Бриан (Диалло, 89), Тюрам.

Предупреждения: Тиагу Силва, 73. Менье, 88.

Судья: Морейра (Франция).