Дубль Кавани помог "ПСЖ" разгромить "Сент-Этьен"

В матче 4-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" со счетом 3:0.
Чемпионат Франции
4-й тур
"ПСЖ" – "Сент-Этьен" – 3:0 (1:0)
Голы: Кавани, 20 – с пенальти (1:0). Тиагу Мотта, 51 (2:0). Кавани, 89 (3:0).
"ПСЖ": Ареола, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Кюрзава (Берчиче, 80), Тиагу Мотта, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 83), Кавани, Неймар.
"Сент-Этьен": Рюффье, Пьер-Габриэль, Теофиль-Катрин, Перрен, Янко, Сельнес, Маига (Пажо, 66), Габриэл Силва (Лакруа, 72), Амума (Таннан, 78), Бамба, Дабо.
Предупреждения: Янко, 19. Менье, 39. Кимпембе, 45+1. Теофиль-Катрин, 50. Таннан, 87.
Судья: Тюрпен (Франция).
Алый Дракон
Неймар не забил? Ужос!... Может, случилось чо?... Съел чего-нибудь не то (или кого-нибудь не того)?... Первый парень на деревне за такие бабки 2+2 должен делать за завтраком, обедом, ужином и во время секса!
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