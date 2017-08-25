Дубль Кавани помог "ПСЖ" разгромить "Сент-Этьен"

В матче 4-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" со счетом 3:0.

Чемпионат Франции

4-й тур

"ПСЖ" – "Сент-Этьен" – 3:0 (1:0)

Голы: Кавани, 20 – с пенальти (1:0). Тиагу Мотта, 51 (2:0). Кавани, 89 (3:0).

"ПСЖ": Ареола, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Кюрзава (Берчиче, 80), Тиагу Мотта, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 83), Кавани, Неймар.

"Сент-Этьен": Рюффье, Пьер-Габриэль, Теофиль-Катрин, Перрен, Янко, Сельнес, Маига (Пажо, 66), Габриэл Силва (Лакруа, 72), Амума (Таннан, 78), Бамба, Дабо.

Предупреждения: Янко, 19. Менье, 39. Кимпембе, 45+1. Теофиль-Катрин, 50. Таннан, 87.

Судья: Тюрпен (Франция).