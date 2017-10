Дубль Кавани помог "ПСЖ" без Неймара разгромить "Ниццу"

"ПСЖ" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции разгромил "Ниццу" (3:0). Дублем в составе парижан отметился Эдинсон Кавани. Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустил эту встречу из-за дисквалификации.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"ПСЖ" - "Ницца" - 3:0 (2:0)

Голы: Кавани, 3 (1:0). Кавани, 31 (2:0). Данте, 52 - в свои ворота (3:0).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Рабьо (Ло Сельсо, 66), Дракслер, Ди Мария, Кавани (Лукас, 85), Мбаппе (Пасторе, 80).

"Ницца": Бенитес, Марлон, Данте, Ле Маршан, Жалле, Лусамба, Лис Мелу (Сен-Максимен, 78), Менди (Тамез, 66), Снайдер, Бюрнер, Балотелли (Плеа, 72).

Судья: Шапрон.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Ницца"

Another day, another goal for @ECavaniOfficial!



He has headed PSG in front against Nice after some lovely movement inside the box... 🙌 pic.twitter.com/7i4fdi1iQJ – Goal (@goal) 27 октября 2017 г.

Di Maria ➡️ Cavani = ⚽️



The star duo combine once again as PSG make it 2-0 against Nice... 💪 pic.twitter.com/dXxVznGQkP – Goal (@goal) 27 октября 2017 г.