Дубль Хазри принес "Сент-Этьену" победу над "Марселем"

"Сент-Этьен" обыграл "Марсель" в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции (2:1). Полузащитник Кевин Стротман головой открыл счет, забив быстрый гол, а во втором тайме полузащитник "зеленых" Вахби Хазри оформил дубль и принес своей команде победу.

"Сент-Этьен" вышел на 3-е место в турнирной таблице, а "Марсель" остался на 9-й строчке, но у провансальцев есть еще игра в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

"Сент-Этьен" - "Марсель" - 2:1 (0:1)

Голы: Стротман, 16 (0:1). Хазри, 59 - с пенальти (1:1). Хазри, 88 (2:1).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва (Салибюр, 75), М`Вила, Кабелла, Хазри (Полома, 90), Сельнес, Монне-Паке, Диони (Амума, 64).

"Марсель": Манданда, Роланду, Амави, Луиз Густаву (Жермен, 90), Стротман, Товен, Сансон (Радоньич, 90), Лопес, Сарр, Камара, Окампос (Нжи, 85).

Судья: Готье.

16 января. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".