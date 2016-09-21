23:53 21 сентября | ФУТБОЛ — Франция

Дубль Гомиса не спас "Марсель" от поражения в матче с "Ренном"

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В матче 6-го тура чемпионата Франции "Ренн" дома обыграл "Марсель" со счетом 3:2.

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

"Ренн" - "Марсель" - 3:2 (1:1)

Голы: Сьо, 41 (1:0). Гомис, 44 - с пенальти (1:1). Гомис, 50 (1:2). Грощицки, 86 - с пенальти (2:2). Юну, 88 (3:2).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мексер, Бенсебаини, Гуркюфф, Фернандеш (Эрасмус, 82), Андре, Нтеп Мадиба (Юну, 74), Энрике (Грощицки, 62), Сьо.

"Марсель": Пеле, Бедимо, Губочан, Сакаи (Замбо, 9), Рекик, Венкер, Кабелла, Товен (Сарр, 62), Машаш, Гомис, Нжи (Лопес, 75).

Предупреждения: Фернандеш, 26. Машаш, 56. Кабелла, 90+3.

Удаление: Машаш, 65.

Судья: Бюке (Франция).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/

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