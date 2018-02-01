Дубль Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка лиги

"Монако" обыграл "Монпелье" в матче 1/2 финала Кубка лиги (2:0). Оба гола в составе монегасков забил Радамель Фалькао.

В финале "Монако" сыграет с "ПСЖ", который вчера переиграл "Ренн".

Кубок лиги

1/2 финала

"Монако" - "Монпелье" - 2:0 (2:0)

Голы: Фалькао, 15 (1:0). Фалькао, 29 (2:0).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью, Маркуш Лопеш, Боскилиа (Тилеманс, 65), Фалькао (Геззаль, 84), Йоветич (Кейта, 65).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Мукьеле, Пирис (Иконе, 65), Скири, Самбия, Сьо (Камара, 79), Мбенза (Нинга, 79).

Предупреждения: Мендеш, 25. Фабинью, 55. Боскилиа, 60.

Судья: Делерю.

31 января. Монако. Стадион "Луи II".