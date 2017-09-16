Дубль Фалькао помог "Монако" разгромить "Страсбур"

"Монако" разгромил "Страсбур" (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции. В составе победителей дублем отметился Радамель Фалькао, еще один мяч на счету Маркуша Лопеша.

"Монако" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, "Страсбур" идет на предпоследней строчке.

Чемпионат Франции

6-й тур

"Монако" – "Страсбур" – 3:0 (1:0)

Голы: Маркуш Лопеш, 44 (1:0). Фалькао, 51 (2:0). Фалькао, 67 (3:0).

"Монако": Бенальо, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Геззаль, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Каррильо, 72), Фалькао (Мейте, 85), Йоветич (Кейта, 59).

"Страсбур": Камара, Мангане, Коне, Мартинес (Льенар, 46), Сека, Мартен, Аолу, Сако (Гримм, 68), Саади, Да Кошта, Террье (Гонсалвеш, 74).

Предупреждения: Мартен, 1. Мангане, 63. Сидибе, 73. Жорже, 84.

Судья: Амель.

16 сентября. Монако. Стадион Stade Louis II.