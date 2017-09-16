Дубль Фалькао помог "Монако" разгромить "Страсбур"

"Монако" разгромил "Страсбур" (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции. В составе победителей дублем отметился Радамель Фалькао, еще один мяч на счету Маркуша Лопеша.
"Монако" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, "Страсбур" идет на предпоследней строчке.
Чемпионат Франции
6-й тур
"Монако" – "Страсбур" – 3:0 (1:0)
Голы: Маркуш Лопеш, 44 (1:0). Фалькао, 51 (2:0). Фалькао, 67 (3:0).
"Монако": Бенальо, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Геззаль, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Каррильо, 72), Фалькао (Мейте, 85), Йоветич (Кейта, 59).
"Страсбур": Камара, Мангане, Коне, Мартинес (Льенар, 46), Сека, Мартен, Аолу, Сако (Гримм, 68), Саади, Да Кошта, Террье (Гонсалвеш, 74).
Предупреждения: Мартен, 1. Мангане, 63. Сидибе, 73. Жорже, 84.
Судья: Амель.
16 сентября. Монако. Стадион Stade Louis II.