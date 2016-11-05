Дубль Фалькао помог "Монако" разгромить "Нанси"

В игре 12-го тура чемпионата Франции "Монако" в родных стенах разгромил "Нанси" – 6:0. По дублю в составе княжеского клуба оформили нападающие Радамель Фалькао и Гвидо Каррильо, еще по голу забили защитник Фабинью и полузащитник Кильян Мбаппе.

Напомним, что "Монако" является соперником ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"Монако" – "Нанси" – 6:0 (2:0)

Голы: Фалькао, 25 (1:0). Фалькао, 30 – с пенальти (2:0). Мбаппе, 65 (3:0). Каррильо, 87 (4:0). Фабинью, 90 – с пенальти (5:0). Каррильо, 90+2 (6:0).

"Монако": Субашич, Раджи, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва (Жан, 80), Фалькао (Каррильо, 72), Жермен (Мбаппе, 64).

"Нанси": Нди Ассамбе, Кретьен (Кабако, 69), Лангле, Бадила, Сету, Педретти, Робик (Хаджи, 77), Пюйо, Гидилей (Маркетти, 46), Диа, Манданн.

Предупреждение: Бадила, 79.

Судья: Летексье.

5 ноября. Монако. Стадион "Stade Louis II".