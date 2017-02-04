Дубль Фалькао помог "Монако" переиграть "Ниццу" в дерби Лазурного берега

"Монако" переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Монегаски трижды поразили ворота своего соперника по дерби Лазурного берега - дублем отметился Радамель Фалькао и один мяч записал на свой счет Валер Жермен.

Стоит отметить, что "Монако" стал второй командой в Европе, достигшей отметки в 100 голов за сезон. Подопечным Леонарду Жардима потребовалось для этого 38 матчей. Напомним, ранее "Барселона" за 36 матчей забила 100 мячей.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Монако" - "Ницца" - 3:0 (0:0)

Голы: Жермен, 47 (1:0). Фалькао, 60 (2:0). Фалькао, 81 (3:0).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва (Дирар, 88), Фалькао (Мбаппе, 90), Жермен (Жоау Моутинью, 77).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Байс, Далберт, Сарр (Беланда, 64), Суке, Эйсерик, Плеа, Сери, Сиприен, Балотелли.

Предупреждения: Сери, 13. Жемерсон, 57.

Судья: Бастьен.

4 февраля. Монако. Стадион "Стад Луи II".