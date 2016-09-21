Дубль Балотеллли помог "Ницце" разгромить "Монако"

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Ницца" нанесла первое поражение "Монако" в сезоне в лиге 1. Подопечные Люсьена Фавра победили со счетом 4:0 и возглавили турнирную таблицу. Дублем в составе "Ниццы" отметился Марио Балотелли, который забил уже четыре мяча за свою новую команду. Напомним, что "Монако" является соперником ЦСКА по группе Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции

Лига 1

"Ницца" – "Монако" – 4:0 (2:0)

Голы: Байсс, 17 (1:0). Балотелли, 30 (2:0). Балотелли, 68 (3:0). Плеа, 86 (4:0).

Нереализованный пенальти: Плеа (Ницца), 84 (вратарь).

Удаление: Бакайоко (Монако), 84.

"Бастия" – "Нанси" – 0:0

"Нант" – "Сент-Этьен" – 0:0

Нереализованный пенальти: Сала (Нант), 18 (вратарь).

Удаление: Малькюи (Сент-Этьен), 17.

"Генгам" – "Лорьян" – 1:0 (0:0)

Гол: Бриан, 63 – с пенальти.