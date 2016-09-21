Дубль Балотелли помог "Ницце" разгромить "Монако"

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Ницца" нанесла первое поражение "Монако" в сезоне в лиге 1. Подопечные Люсьена Фавра победили со счетом 4:0 и возглавили турнирную таблицу. Дублем в составе "Ниццы" отметился Марио Балотелли, который забил уже четыре мяча за свою новую команду. Напомним, что "Монако" является соперником ЦСКА по группе Лиги чемпионов, а "Ницца" играет в одной группе Лиги Европы с "Краснодаром".

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

"Ницца" – "Монако" – 4:0 (2:0)

Голы: Байсс, 17 (1:0). Балотелли, 30 (2:0). Балотелли, 68 (3:0). Плеа, 86 (4:0).

Нереализованный пенальти: Плеа, 84 (вратарь).

"Ницца": Кардинал, Данте, Байсс, Рикарду Перейра, Далберт, Сарр, Беланда (Эссерик, 77), Сери (Бодмер, 87), Сиприен, Козьелло, Балотелли (Плеа, 78).

"Монако": Субашич, Раджи (Туре, 77), Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью (Жермен, 46), Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Фалькао (Каррильо, 46).

Предупреждения: Фалькао, 21. Беланда, 45.

Удаление: Бакайоко, 83.

Судья: Бастьен (Франция).

"Бастия" – "Нанси" – 0:0

"Нант" – "Сент-Этьен" – 0:0

Нереализованный пенальти: Сала (Нант), 18 (вратарь).

Удаление: Малькюи (Сент-Этьен), 17.

"Генгам" – "Лорьян" – 1:0 (0:0)

Гол: Бриан, 63 – с пенальти.