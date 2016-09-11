Дубль Балотелли помог "Ницце" одержать победу над "Марселем"

"Ницца" на своем поле выиграла у "Марселя" в южном дерби, прошедшем в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Автором двух голов в составе хозяев стал новичок команды Марио Балотелли, перебравшийся во Францию из "Ливерпуля". Победа позволила "орлятам" догнать "Монако" по количеству очков (по 10) и подняться на второе место в турнирной таблице.

Напомним, "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе в Лиге Европы.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Ницца" - "Марсель" - 3:2 (1:1)

Голы: Балотелли, 7 - с пенальти (1:0). Товен, 14 (1:1). Гомис, 72 - с пенальти (1:2). Балотелли, 78 (2:2). Сиприен, 88 (3:2).

"Ницца": Кардинал, Данте, Байсс, Рикарду Перейра, Далберт (Беланда, 77), М.Сарр, Плеа (Эссерик, 76), Сери, Сиприен, Козьелло, Балотелли.

"Марсель": Пеле, Губочан, Сакаи, Рекик (Кауи, 90+2), Дориа, Венкер (Нжи, 68), Товен, Б.Сарр, Замбо, Гомис, Лейя Исека (Машаш, 57).

Предупреждения: Замбо, 31. Дориа, 66. Козьелло, 72. Рикарду Перейра, 86. Машаш, 87.

Судья: Шнайдер.

11 сентября. Ницца. Стадион "Альянц Ривьера".