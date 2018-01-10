03:35 | Футбол — Франция

Дриблинг дня. Сен-Максимен накрутил трех игроков "Монако". Видео

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Нападающий "Ниццы" Аллан Сен-Максимен продемонстрировал свою технику в матче 1/4 финала Кубка лиги против "Монако" (1:2). В конце первого тайма 20-летний француз на небольшом пространстве обыграл трех соперников и начал опасную атаку.

Примечателен тот факт, что Сен-Максимен прошлым летом перебрался в "Ниццу" именно из "Монако".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Там мяч туда-сюда отскакивал, больше не на дриблинг похоже, а на пляску святого Витта.

09:07

Патриот Сибири

Ой, да ладно! В Футбольном клубе как-то раз показывали, как Каряка с детьми играл. Он там этот финт через шаг проделывал. Ничего особенного. Просто защитники затупили.

06:49