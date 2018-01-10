Дриблинг дня. Сен-Максимен накрутил трех игроков "Монако". Видео

Нападающий "Ниццы" Аллан Сен-Максимен продемонстрировал свою технику в матче 1/4 финала Кубка лиги против "Монако" (1:2). В конце первого тайма 20-летний француз на небольшом пространстве обыграл трех соперников и начал опасную атаку.
Примечателен тот факт, что Сен-Максимен прошлым летом перебрался в "Ниццу" именно из "Монако".
баламошка
Там мяч туда-сюда отскакивал, больше не на дриблинг похоже, а на пляску святого Витта.
09:07
Патриот Сибири
Ой, да ладно! В Футбольном клубе как-то раз показывали, как Каряка с детьми играл. Он там этот финт через шаг проделывал. Ничего особенного. Просто защитники затупили.
06:49