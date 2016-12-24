12:16 | ФУТБОЛ — Франция

Дракслер будет выступать за "ПСЖ" под номером 23

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В интернете появилось фото обложки свежего выпуска спортивного немецкого журнала Bild, на которой изображены директор "ПСЖ" по развитию Патрик Клюйверт и полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер с футболкой парижского клуба в руках. За новую команду 23-летний немец будет выступать под номером 23. По информации СМИ, сумма трансфера, который будет официально оформлен 1 января, составит около 38 миллионов фунтов стерлингов.

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