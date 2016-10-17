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Дориа: "Мечтаю, что однажды перейду в "Челси"

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Защитник "Марселя" Дориа заявил, что рассчитывает в будущем перебраться в "Челси". Ранее СМИ писали, что лондонский клуб может подписать бразильского игрока.

- Да, я читал в СМИ об интересе ко мне со стороны "Челси", - цитирует Goal Дориа. - Но я думаю, что сейчас мне нужно продолжать хорошо делать свою работу. Не знаю, правда ли "синие" хотели подписать меня. Однако мне приятно, что слухи о "синих" есть. "Челси" - один из самых больших клубов в Европе. Мечтаю, что слухи однажды воплотятся в жизнь.

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