08:13 | ФУТБОЛ — Франция

Донато ди Кампли: "Бавария" не вела переговоров по Верратти"

0
0
0

Агент полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти Донато ди Кампли сомневается в том, что его клиент в ближайшее время сменит команду. Также он опроверг слухи о переговорах с "Баварией".

- Многие думают о покупке Верратти, но будет сложно заставить его покинуть Париж, - цитирует Sky Sports ди Кампли. - У него есть контракт до 2021 года, он хочет, чтобы его уважали. Марко хочет выигрывать в составе "ПСЖ". Предложение "Баварии"? До сих пор не получал звонков от этого клуба, если бы он сделал это, то я бы сказал им, что нужно говорить с "ПСЖ".

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ