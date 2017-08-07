Дом Димитри Пайета обворовали

Дом полузащитник "Марселя" Димитри Пайета был ограблен в минувшие выходные. По информации французских СМИ, у игрока украли драгоценностей на сумму около 100 тысяч евро. Однако сам футболист заявил, что информация не соответствует действительности.

"Учитывая распространившуюся дезинформацию, я хотел бы успокоить всех, кто пишет и говорит об этом инциденте. Суммы, которые были упомянуты в СМИ, это всего лишь спекуляции, и они не соответствуют действительности. Правда в том, что я действительно стал жертвой воров, хочу уточнить, что со мной и моей семьей все хорошо. Пропали лишь незначительные вещи, и мои родственники не пострадали, а это самое главное", - написал Пайет на своей странице в Твиттере.