Дмитрий Рыболовлев: "Монако" не будет удерживать игроков против их воли

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, которому принадлежат 66,67 процента акций "Монако", не закрывает двери для ухода из клуба ни 18-летнего нападающего Кильяна Мбаппе, ни главного тренера Леонарду Жардима.

Интерес к талантливому форварду проявляют многие клубы-гранды, в том числе "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Сити", а португальского тренера среди прочих хотел бы видеть у себя миланский "Интер".

– У нас нет бюджетной проблемы и нужды продавать, но, если игрок или тренер хочет уйти, удержать его против желания нет никакой возможности, – заявил в интервью французской газете L'Équipe редко общающийся с журналистами Рыболовлев. – Если ты идешь в бизнесе наперекор рынку и его тенденциям, то неизбежно проиграешь.

– Ничего нельзя предвидеть, – сказал хозяин "Монако" на вопрос о будущем Мбаппе. – Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, но храним спокойствие. Мы не идем против ветра и никогда не форсируем событий. Пусть дела движутся своим чередом. В любом случае в первую очередь решать игроку, а не клубу.

Этот принцип распространяется и на других футболистов, включая Фалькао, которому "Монако" предложит продление контракта. "Это их жизни, их карьеры. Мы не удерживаем игрока, который хочет уйти, – подчеркнул босс клуба из княжества.

Сам Рыболовлев, сделавший "Монако" прибыльным предприятием, "отнюдь не собирается уходить".

– Есть области, в которых можно заработать больше, чем в футболе. В футболе, однако, присутствует смесь бизнеса и эмоций, и это хорошо. Причем, чувства связаны с бизнесом. Если при хороших результатах ты теряешь деньги, эмоции будут негативными. Невозможно быть счастливым, завершив сезон на пьедестале почета и при этом потеряв 100 миллионов.

– Думали ли вы, что для завоевания чемпионства хватит пяти с половиной лет? (Россиянин приобрел контрольный пакет акций "Монако" в декабре 2011 года. – Прим. "СЭ").

– Учитывая бюджет "ПСЖ", мы все думали, что это займет больше времени. Нашим главным соперником и препятствием был Париж.

– В какой момент вы поверили в чемпионский титул?

– После победы в Лионе (2:1, 23 апреля в матче 34-го тура; "Монако" еще оставалось сыграть в чемпионате пять матчей. – Прим. "СЭ"). Игры с "Лионом" почему-то плохо складывались для нас. Те три очка были очень важны. (Александр ПРОСВЕТОВ)