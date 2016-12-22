Дмитрий Рыболовлев: "Монако" будет стремиться к чемпионству, но "ПСЖ" остается бесспорным фаворитом"

Президент "Монако" Дмитрий Рыболовлев отметил, что его команда будет стремиться стать чемпионом Франции в этом сезоне, но фаворитом является "ПСЖ". Также 50-летний россиянин назвал возвращение в лигу 1 самым незабываемым моментом за время своей работы у руля монегасков.

– С момента возвращения в лигу 1 команда каждый год занимает призовые места, выступает в еврокубках, а в 2015 году даже вошла в восьмерку лучших европейских клубов, – цитирует пресс-служба клубы Рыболовлева. – Можно сказать, что это хороший результат. Чтобы завоевывать титулы, надо играть еще лучше. В этом направлении мы сейчас и работаем. Цель на вторую половину этого сезона – завоевать путевку в финальную часть Лиги чемпионов и достойно сыграть в 1/8 финала с "Манчестер Сити" – одним из лучших европейских клубов. Можно ли рассчитывать на победу в чемпионате Франции? Мы будем стремиться к этому, даже если "ПСЖ" остается бесспорным фаворитом.

В первую очередь самым незабываемым моментом за 5 лет у руля "Монако" является выход в лигу 1, потому что это был первый зримый результат проекта. Я также очень тепло вспоминаю первую неделю августа, когда мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов, переиграв "Вильярреал", а затем одержали убедительную победу над "ПСЖ" (3:1). И, наконец, путевка в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2015 году после фантастической победы на "Эмирейтс" в присутствии более тысячи наших болельщиков и князя Монако. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить его и всех жителей Монако за оказанное доверие и неизменную поддержку.