Дмитрий Рыболовлев: "Чтобы оставаться конкурентоспособным, "Монако" должен рисковать"

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев сказал, что его клуб в ближайшее время займется обновлением инфраструктуры. Также российский бизнесмен отметил, что в успехах его команды есть доля везения.

В сезоне-2017/18 "Монако" заняло второе место в чемпионате Франции, а также дошло до финала Кубка лиги, где уступило "ПСЖ".

– Результат может быть только позитивным, – цитирует пресс-служба клуба Рыболовлева. – Должен признать, что это сложнее, чем я представлял, когда пришел в клуб. Футбол дарит большие эмоции, но, в тоже время, создает сложное уравнение компетенций. Финансовая часть в последние годы развилась.

Я не забываю, что в каждом успехе есть доля удачи. Но от этого чувствую еще больше удовлетворения – мы добились убедительных результатов и позволили "Монако" вновь стать большим французским и европейским клубом.

Я очень счастлив в Монако. Я люблю клуб и княжество. Могу только радоваться тому, что получаю поддержку принца (Альбера II. – Прим. "СЭ"). Он связан с крупными решениями, его мнение всегда кстати.

Сейчас люди ценят и понимают нашу модель, но нам нужно улучшать структуру. К примеру, мы одобрили вложение 50 миллионов евро на модернизацию центра в Ла-Тюрби. Сейчас клуб хорошо развит. Но мы должны рисковать, находя потенциальных великих талантов, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Ранее вице-президент "Монако" Вадим Васильев подтвердил информацию "СЭ" об интересе клуба к 22-летнему полузащитнику ЦСКА Александру Головину. При этом он не стал уточнять, идет ли речь о сумме отступных в размере 17-18 миллионов евро. Известный агент Шандор Варга назвал такую сумму слишком скромным предложением. По его мнению, хавбека можно оценить в 25 миллионов евро.

Таблица переходов РФПЛ