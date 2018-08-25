"Дижон" в гостях разгромил "Ниццу" Патрика Виейра

В матче 3-го тура чемпионата Франции "Дижон" на выезде обыграл "Ниццу" под руководством Патрика Виейра со счетом 4:0. В другой встрече "Реймс" на выезде проиграл "Амьену" со счетом 1:4.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Монпелье" – "Сент-Этьен" – 0:0

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Агилар, Лан (Ле Таллек, 68), Молле (Самбия, 89), Скири, Делор, Лаборд (Шкулетич, 89).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла (Берич, 86), Хазри, Сельнес, Монне-Паке, Диони (Норден, 86).

Предупреждения: Илтон, 46. Агилар, 50. Лан, 54.

Судья: Бризар (Франция).

25 августа. Монпелье. Стадион "Ля Моссон".

"Ницца" – "Дижон" – 0:4 (0:0)

Голы: Агерд, 67 (0:1). Хаддади, 83 (0:2). Кейта, 86 (0:3). Кейта, 90+3 (0:4).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Боскальи, Эрелль, Данилу, Сиприен, Ле Мелу (Макенго, 72), Тамез, Сен-Максимен, Срарфи (Ле Биан, 71), Маолида (Диаби, 80).

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Розье, Хаддади, Агерд, Абед (Марье, 90), Саммаритано (Жанно, 78), Амальфитано (Кейта, 66), Слити, Луаодис, Жулиу Тавареш.

Предупреждения: Агерд, 6. Лотоа, 39. Сен-Максимен, 54. Ле Биан, 88.

Судья: Делажо (Франция).

25 августа. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

"Амьен" – "Реймс" – 4:1 (1:0)

Голы: Гнахоре, 22 (1:0). Годдос, 58 (2:0). Конате, 67 (3:0). Конате, 73 (4:0). Кафаро, 84 (4:1).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Крафт, Дибасси, Лефор, Зунгу (Фофана, 77), Гнахоре, Конате, Мендоса (Кужава, 76), Годдос (Бодмер, 65), Отеро.

"Реймс": Менди, Фонтен, Метанир, Абдельхамид, Конан, Ромао, Мартен (Сук Хюн Джун, 69), Шавалерен, Думбья (Кафаро, 77), Чаваррия, Уден (Дисаси, 40).

Предупреждения: Мартен, 10. Зунгу, 45+1.

Удаление: Метанир, 36.

Судья: Батта (Франция).

25 августа. Амьен. Стадион "Стад де ля Ликорн".

"Нант" – "Кан" – 1:1 (0:1)

Голы: Кривелли, 37 (0:1). Сала, 80 – с пенальти (1:1).

"Нант": Тэтэрушану, Кватенг, Миязга, Диегу Карлос, Лукас Лима, Крхин, Ронжье, Лукас Эванжелиста, Мутуссами (Боскилиа, 62), Дабо (Уорис, 46), Кулибали (Сала, 75).

"Кан": Самба, Байс, Имору (Мбенг, 70), Джикю, Гильбер, Оньянге, Фажр, Бамму, Кривелли (Петерс, 57), Нинга (Санко, 77), Чокунте.

Предупреждения: Кулибали, 6. Байс, 26. Уорис, 69. Джикю, 73.

Удаление: Байс, 79.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

25 августа. Нант. Стадион "Божуар – Луи Фонтено".

"Тулуза" - "Ним" - 1:0 (0:0)

Гол: Градель, 80 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Градель, 38 (вратарь)

"Тулуза": Рейне, Жюльен, Мубандже, Аду, Босток, Ману Гарсия (Жан, 81), Сангаре, Тодибо, Доссеви (Дурмаз, 72), Градель, Лейя Исека (Саного, 66).

"Ним": Бернардони, Ландре, Мигель, Бриансон, Алакуш, Диалло (Валлс, 86), Саванье, Буанга, Тиуб (Бозок, 82), Рипар, Гийом (Депре, 74).

Предупреждения: Ландре, 38. Гийом, 65. Бозок, 89. Дурмаз, 90+3.

Судья: Шнайдер (Франция).

25 августа. Тулуза. Муниципальный стадион.