"Дижон" и "Монпелье" сыграли вничью, "Тулуза" уступила "Страсбуру"

Завершились два матча 20-го тура чемпионата Франции.

"Дижон" и "Монпелье" сыграли вничью (1:1). У хозяев отличился Весли Саид, у гостей - Дамьен Ле Таллек. "Тулуза" уступила "Страсбуру" - 1:2. В составе победителей отличились Людовик Айорк и Ибраима Сиссоко. У хозяев гол забил с пенальти Яя Саного.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Дижон" - "Монпелье" - 1:1 (0:0)

Голы: Саид, 54 (1:0). Ле Таллек, 61 (1:1).

"Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади (Муту, 88), Абед, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Слити, 70), Марье (Бальмон, 72), Жулиу Тавареш, Саид.

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго (Лан, 69), Агилар, Ле Таллек, Молле (Самбия, 78), Скири, Делор (Камара, 83), Шкулетич.

Предупреждения: Жулиу Тавареш, 88. Лотоа, 90.

Судья: Бастьен.

13 января. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

"Тулуза" - "Страсбур" - 1:2 (1:1)

Голы: Айорк, 17 (0:1). Саного, 29 - с пенальти (1:1). Сиссоко, 64 (1:2).

"Тулуза": Рейне, Силла, Морейра, Жюльен, Мубандже, Аду, Босток (Сангаре, 54), Ману Гарсия (Дурмаз, 76), Доссеви, Градель, Саного (Лейя Исека, 68).

"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Мартинес, Мартен, Томассон (Гонсалвеш, 90), Льенар (Фофана, 85), Каси, Сиссоко, Айорк (Да Кошта, 76).

Предупреждения: Мартен, 36. Босток, 45+3.

Судья: Бен Эль-Хадж.

13 января. Тулуза. Стадион Муниципальный.

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