Дисквалификация Мбаппе оставлена в силе

Апелляционный совет Федерации футбола Франции не стал изменять срок дисквалификации нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе за удаление в матче чемпионата Франции с "Нимом" (4:2). Форварду подтвердили трехматчевую дисквалификацию. Две игры он уже пропустил. В середине недели Мбаппе не сможет сыграть с "Реймсом", а в субботу выйдет на поле в игре с "Ниццей".

Сохранена дисквалификация и для игрока "Нима" Теджи Саванье, с которым у Мбаппе и случился конфликт. Он отстранен на пять игр.