Дисциплинарный комитет открыл дело в отношении тренера, пообещавшего ударить журналиста головой о пол

Национальный комитет по этике обратился в дисциплинарный комитет федерации футбола Франции по инциденту, связанному с главным тренером "Стад Лаваллуа" Франсуа Чикколони. Специалист после поражения от "Булони" пригрозил журналисту "ударить его головой о пол" из-за неприятных вопросов.

"Высказывания представляют собой угрожающий и агрессивный характер, поэтому национальный комитет по этике привлек к делу дисциплинарный комитет французской федерации футбола", – говорится в заявлении.

Журналист подал в суд на тренера за угрозу ударить головой о пол