Директор по безопасности "Бастии" и президент "Лиона" подадут друг на друга жалобы в прокуратуру

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас намерен подать жалобу в прокуратуру на директора по безопасности "Бастии" Антуана Агостини, собщает RMC. По словам Оласа, Агостини в перерыве матча чемпионата Франции набросился на вратаря гостей Антони Лопеша. Это переросло в массовую драку, и матч был сорван.

В ответ Агостини назвал данную претензию клеветой и заявил, что подаст ответную жалобу.

Потасовка, вызванная инцидентом с Лопешем, стала уже второй. Перед игрой футболистов "Лиона" атаковали фанаты "Бастии", из-за чего встреча была отложена на 50 минут.