Директор академии "ПСЖ": "Когда в США говорят, что развивают футбол, это на самом деле не так"

Директор академии "ПСЖ" в Майами Вайно Элои считает, что в США плохо работают над развитием молодежного футбола. По его словам, академия в Америке имеет большие перспективы на фоне местных школ.

– Нужно использовать все возможности в Америке, – цитирует Get French Football News тренера. – США нужно развивать футбол, потому что я этого не вижу у них. Когда они говорят, что развивают футбол, это на самом деле не так. Потому что в таком случае у игроков в США не было бы столько ограничений в развитии. Тут отношение к футболу не такое, как в Европе. Мы хотим дать возможности игрокам в США. Через 5-6 лет наши выпускники должны играть в Европе.