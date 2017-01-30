Димитри Пайет: "Я не должен оправдываться перед болельщиками "Вест Хэма"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет заявил, что сохранил хорошие воспоминания о болельщиках "Вест Хэма". Вчера клубы объявили о возвращении хавбека во Францию за 30 миллионов евро. Ради перехода в "Марсель" Пайет отказался играть за лондонцев, за что был отправлен главным тренером Славеном Биличем в дубль.

– Я очень рад возвращению в "Марсель", – цитирует France Football Пайета. – Это мой дом, я хотел быть здесь. Меня привлекает клубный проект, мы хотим добиться успеха как во внутреннем первенстве, так и на международном.

Минувший сезон в "Вест Хэме" был просто удивительным, но наша история завершилась не так, как хотелось бы. Я сохранил только теплые воспоминания о болельщиках этой команды, и я не должен перед ними оправдываться. Билич может говорить все, что захочет, у него свое мнение, но я знаю, о чем мы говорили с ним. Больше мне нечего сказать.