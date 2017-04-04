Димитри Пайет: "Ушел из "Вест Хэма" ради сборной Франции"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет заявил, что покинул "Вест Хэм" ради сборной Франции. В зимнее трансферное французский хавбек в ультимативной форме потребовал от руководства английского клуба отпустить его в "Марсель", поссорившись с главным тренером, одноклубниками и фанатами.

– Я вернулся в "Марсель", клуб, который я хорошо знаю, – сказал Пайет в эфире Canal+. – Здесь появился новый тренер, новый проект. В "Вест Хэме" мне было трудно. Я боялся потерять свое место в сборной Франции. Я всегда знал, что когда-нибудь вернусь в "Марсель".