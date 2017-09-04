Димитри Пайет: "Скандалы – способ заставить других услышать меня"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет рассказал, что тяжелый характер помогает ему добиваться поставленных целей. Француз отметил, что у главного тренера "Вест Хэма" Славена Билича, под руководством которого он играл с 2015 по 2017 год, тоже непростой характер.

Напомним, Пайет ушел из английского клуба со скандалом. Перед зимним трансферным окном 2017 года он грозил специально получить травму, если его не выставят на продажу. В итоге "молотобойцы" решили продать хавбека в "Марсель".

- Я знаю, как быть сволочью. Это одна из моих особенностей, - цитирует So Foot Пайета. – Когда мне хочется кого-то достать, я делаю это. Тренеры понимали это. Когда я скандалил, со мной говорили. Это мой способ заставить услышать себя. Те, кто знает меня, подыгрывают. Тогда все кончается хорошо.

Билич? Он был как отец. Мы говорили каждый день. Он быстро понял, как работать со мной. Я быстро адаптировался, а Славен капризный, но умеет орать. Он хорошо управляется с людьми.