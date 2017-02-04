10:08 | ФУТБОЛ — Франция

Димитри Пайет: "Никто не застрахован от поражения в игре с предпоследней командой лиги"

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Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет отметил, что поражение от "Метца" (0:1) в матче лиги 1 должно стать уроком для его команды. Он подчеркнул, что не жалеет о возвращении в "Марсель" из "Вест Хэма".

– Мы не будем сильно беспокоиться, пусть даже это неприятное поражение, – цитирует Le Figaro Пайета. – Это должно стать уроком. Никто не застрахован от поражения даже в игре с предпоследней командой лиги. Это несчастный случай. Чувствую себя в "Марселе" хорошо, это мой дом. Стараюсь набрать наилучшую форму и помочь команде.

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Материалы REN-TV

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