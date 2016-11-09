Димитри Пайет: "Не исключаю возвращения в чемпионат Франции"

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет заявил, что в случае интересного предложения со спортивной точки зрения он готов вернуться во французский чемпионат. По слухам, 29-летний футболист может вернуться на родину уже в январе.

– Возвращение во Францию? Я всегда выбирал свои клубы в зависимости от их спортивных амбиций, – сказал для Telefoot Пайет. – Поэтому я не исключаю такого развития событий. "ПСЖ" или "Марсель"? Эти клубы не выходили на меня с предложениями, так что не задумывался над этим вопросом.