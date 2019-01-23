Диего Ролан: "Сала перед полетом писал, что ему страшно"

Нападающий "Бордо" Диего Ролан, выступающий на правах аренды за "Леганес", в эфире радио "Radio 1010 AM" рассказал подробности полета своего бывшего одноклубника Эмилиано Сала в Кардифф.

"Эмилиано перед полетом отправил сообщение другу, в котором сказал, что ему страшно, и что если они больше никогда не увидятся, то он знает, что случилось", - сказал Ролан.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.

Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Спасатели считает, что шансов выжить у футболиста почти не было.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно