16:34 | ФУТБОЛ — Франция

Дидье Кийо: "Назначение Гарсия на пост наставника "Марселя" говорит о новых методах работы клуба"

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Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Дидье Кийо с радостью воспринял назначение Руди Гарсия на пост главного тренера "Марселя". По его словам, это свидетельствует об амбициях нового руководства клуба.

– Это очень хороший тренер, который показал свой уровень в "Лилле" и "Роме", – цитирует Le Figaro Кийо. – Надеюсь, это будет положительный опыт для "Марселя". В любом случае, это доказывает, что новый президент "Марселя" Жак-Анри Эйро очень быстр. Я его хорошо знаю, и это меня не удивляет. С маркетинговой точки зрения такое назначение привлекательно. Это посыл четкого сигнала о том, какими методами будет работать "Марсель".

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