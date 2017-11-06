Дидье Дешам: "Жест Фекира был неподходящим"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что не приветствует жест нападающего "Лиона" Набиля Фекира, который спровоцировал болельщиков "Сент-Этьена" в матче лиги 1. "Лион" победил со счетом 5:0, а после провокационного жеста оформившего дубль Фекира на поле прорвались фанаты "Сент-Этьена", поэтому матч пришлось приостановить.

– Я его хорошо знаю, он сделал это инстинктивно, без умысла, – цитирует AFP Дешама. – Очевидно, что в контексте ситуации это был неподходящий жест. Он должен был понимать последствия. Однако люди – не роботы. Они совершают ошибки.