Дидье Дешам: "Я не буду осуждать или защищать Эвра"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал комментировать действия защитника "Марселя" Патриса Эвра, который ударил болельщика ногой по голове. Инцидент, за который "Марсель" дисквалифицировал 36-летнего игрока, случился перед матчем Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1), когда фанат оскорбил Эвра.

– Я не буду осуждать или защищать Эвра, – цитирует AFP Дешама. – Я его хорошо знаю. Он не должен был такого делать и сам прекрасно это понимает. Я не все нюансы знаю. Клуб ведет расследование, УЕФА – тоже. У меня никаких данных нет.