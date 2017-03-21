Дидье Дешам: "Вызвал Бакайоко не для того, чтобы просто заиграть за сборную Франции"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что вызвал полузащитника "Монако" Темуе Бакайоко не для того, чтобы просто заиграть футболиста, который также имеет право выступать за сборную Кот-д'Ивуара. 22-летний хавбек, выступавший ранее за молодежную сборную Франции, заменил Поля Погба в составе на мартовские матчи с Люксембургом и Испанией.

- Принял решение вызвать Бакайоко после разговора с игроком, потому что я не собираюсь вызывать тех, у кого нет четких идей, - цитирует Orange Дешама. - Он принял важное для него решение, так как у него было право выбор, за какую сборную играть. Темуе в сборной Франции не потому, что он предал Кот-д'Ивуар. У меня нет цели лишь просто заиграть его. У меня есть хорошие аргументы, но я никогда не использовал их против другого выбора, который был у игрока. Бакайоко прошел все молодежные сборные Франции.

Уже в "Ренне" Темуе показывал хорошие вещи. Раньше у него были травмы. Это первый сезон, когда он играет стабильно. Он уже забивал важные голы и хорошо проявил себя.