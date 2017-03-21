Дидье Дешам: "Тренерский штаб сборной Франции следит за игрой Модеста и Муссы Дембеле"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что следит за игрой нападающих Антони Модеста и Муссы Дембеле. В этом сезоне первый забил 24 гола за "Кельн", а второй отметился 32 мячами в футболке "Селтика".

– Модест – сильный нападающий, он прогрессирует, забивает много голов, как и Мусса Дембеле из "Селтика", – цитирует Orange Дешама. – Они проводят очень хороший сезон. Никуда не денешься от того, что есть результативные форварды, которые не в сборной Франции. Для них важно продолжать прогрессировать и забивать. Модест и Дембеле входят в число атакующих игроков, за которыми мы следим.