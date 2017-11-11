Дидье Дешам: "Решение по Эвра принято, и я не вправе его осуждать"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался комментировать решение "Марселя"​ расторгнуть контракт с защитником Патрисом Эвра. Причиной расторжения стал инцидент перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года.

- Решение принято, и я не вправе его осуждать, - цитирует L'Equipe Дешама. - Не буду через СМИ что-то говорить Патрису. Чтобы передать ему свои сообщения, я сделаю это напрямую, как и всегда делал. Его ситуация очень сложная, и не хочу, чтобы кто-то был в такой же ситуации.

Эвра отстранен на семь месяцев за удар болельщика //

"Марсель" расторг контракт с Эвра