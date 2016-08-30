09:38 | ФУТБОЛ — Франция

Дидье Дешам: "Матюиди сможет хорошо себя проявить в "Ювентусе"

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Главный тренер сборной ФранцииДидье Дешам надеется, что полузащитник Блэз Матюиди будет получать достаточно игрового времени в "ПСЖ". Также он отметил, что футболист смог бы проявить себя в "Ювентусе", если туринский клуб сможет подписать игрока этим летом.

- Пока еще не говорил с Блэзом, но у него есть контракт с "ПСЖ" и президент клуба сообщил о завершении трансферных переговоров, - цитирует Premium Sport Дешама. - Если Матюиди останется в Париже, то я счастлив до тех пор, пока он выходит на поле и проводит много матчей. Он игрок международного класса, который способен адаптироваться к любой команде. Определенно он смог бы хорошо себя проявить в "Ювентусе".

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