Дидье Дешам: "Матюиди сможет хорошо себя проявить в "Ювентусе"

Главный тренер сборной Франции​ Дидье Дешам надеется, что полузащитник Блэз Матюиди будет получать достаточно игрового времени в "ПСЖ". Также он отметил, что футболист смог бы проявить себя в "Ювентусе", если туринский клуб сможет подписать игрока этим летом.

- Пока еще не говорил с Блэзом, но у него есть контракт с "ПСЖ" и президент клуба сообщил о завершении трансферных переговоров, - цитирует Premium Sport Дешама. - Если Матюиди останется в Париже, то я счастлив до тех пор, пока он выходит на поле и проводит много матчей. Он игрок международного класса, который способен адаптироваться к любой команде. Определенно он смог бы хорошо себя проявить в "Ювентусе".