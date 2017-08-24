Дидье Дешам: "Дембеле? Я не могу приглашать игрока, который не работал 15 дней"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему не вызвал в команду нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. При этом он пригласил на ближайшие матчи Кильяна Мбаппе из "Монако".

– Усман не тренировался 15 дней, он ждет возможного трансфера и находится в конфронтации с клубом, – цитирует AFP Дешама. – Я не могу приглашать игрока, который не работал 15 дней. Говорил с ним. Он надеется, что все решится как можно скорее. Если решение будет принято в его пользу, то ситуация наладится, но если ему придется остаться в Дортмунде, все будет сложнее.

У Мбаппе ситуация похожая, но другая. Там очень много шума. Он не играл в двух последних матчах "Монако", но активно тренируется.