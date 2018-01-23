Диарра стал игроком "ПСЖ"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Лассана Диарра перешел в "ПСЖ". как сообщает пресс-служба парижан, 32-летний француз заключил контракт до июня 2019 года.

Напомним, в декабре футболист стал свободным агентом, расторгнув контракт с "Аль-Джазирой". В прошлом сезоне Диарра провел 11 матчей в чемпионате Франции за "Марсель".