Диарра стал игроком "ПСЖ"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Лассана Диарра перешел в "ПСЖ". как сообщает пресс-служба парижан, 32-летний француз заключил контракт до июня 2019 года.
Напомним, в декабре футболист стал свободным агентом, расторгнув контракт с "Аль-Джазирой". В прошлом сезоне Диарра провел 11 матчей в чемпионате Франции за "Марсель".
Le @PSG_inside est fier d'annoncer la signature de @Lass_Officiel jusqu'en juin 2019 ! 💪 #BienvenueLass pic.twitter.com/9OtaCulBf7– PSG Officiel (@PSG_inside) 23 января 2018 г.
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:03
shpasic
если до 30 играл в Анжи, то почему бы на старости лет не срубить деньжат у тренеришки?
20:51
HerculesKolya
Даже в 33 переходит не в Кайрат, а в ПСЖ!
20:42