Диарра не требовал у "Галатасарая" квартиру и две машины

Представитель полузащитника "Марселя" Лассана Диарра опроверг информацию о том, что игрок требовал у "Галатасарая" арендовать ему дом и две дорогие машины. Ранее спортивный директор стамбульского сообщил, что подписание 31-летнего француза не состоялось из-за запросов хавбека.

- Автомобили, квартиры... Это просто мусор, - цитирует Foot Mercato представителя Диарра. - Проект, который был предложен "Галатасараем", не убедил Ласса. Думаю, что стамбульский клуб поторопился объявлять о достижении соглашения с игроком, поэтому оказался заложником своей спешки. Сейчас же, делая такие заявления, они пытаются оправдать себя, и это печалит. Очень разочаровывают такие поступки людей.