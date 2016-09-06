14:45 | ФУТБОЛ — Франция

Диарра не требовал у "Галатасарая" дом и две машины

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Представитель полузащитника "Марселя" Лассана Диарра опроверг информацию о том, что игрок требовал у "Галатасарая" арендовать ему дом и две дорогие машины. Ранее спортивный директор стамбульского клуба сообщил, что подписание 31-летнего француза не состоялось из-за запросов хавбека.

- Автомобили, квартиры... Это просто мусор, - цитирует Foot Mercato представителя Диарра. - Проект, который был предложен "Галатасараем", не убедил Ласса. Думаю, что стамбульский клуб поторопился объявлять о достижении соглашения с игроком, поэтому оказался заложником своей спешки. Сейчас же, делая такие заявления, они пытаются оправдать себя, и это печалит. Очень разочаровывают такие поступки людей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Какой такой "ПРОЕКТ" не устроил эту ЛаССАНУ??? Что она понимает в "ПРОЕКТАХ"???.... "Проектировщик" ДИАРРейный!....

15:30

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