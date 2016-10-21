Диарра может лишиться капитанской повязки в "Марселе"

Новый главный тренер "Марселя" Руди Гарсия заявил, что пока не решил, кто будет капитаном команды. Перед началом сезона капитаном был выбран экс-хавбек "Локомотива" Лассана Диарра, а вице-капитаном форвард Бафетимби Гомис.

- Есть уважаемые игроки в команде, и Диарра является одним из них, как и Гомис, и некоторые другие, - цитирует L'Equipe Гарсия. - Одной из моих первых задач является вопрос капитана. Для начала мне нужно переговорить с футболистами. Воскресенье Ласс будет капитаном. Потом у меня будет время, чтобы провести беседу с основными игроками, чтобы решить, кто будет капитаном и вице-капитаном.