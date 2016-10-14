16:35 | ФУТБОЛ — Франция

Диарра готов сыграть с "Метцем"

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Капитан "Марселя" Лассана Диарра после месяца отсутствия готов выйти на поле в матче 9-го тура чемпионата Франции против "Метца". Главный тренер провансальцев Франк Пасси на предматчевой пресс-конференции сообщил, что 31-летний француз полностью восстановился от травмы спины, полученной 26 августа.

- Диарра отыграл 90 минут в товарищеском матче с "Серветтом", - цитирует L'Equipe Пасси. - Он находится на хорошем физическом уровне, поэтому может принести пользу команде, хорошо чувствует себя, полностью выздоровел, любит футбол и любит играть, поэтому рассчитываем на него в игре с "Метцем".

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