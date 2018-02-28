Ди Мария заменит травмированного Неймара в матче "ПСЖ" - "Марсель"

Стали известны составы "ПСЖ" и "Марселя" на матч 1/4 финала Кубка Франции. В "старте" парижан появится Анхель Ди Мария, который заменит травмированного Неймара. С первых минут на поле выйдут:

"ПСЖ": Трапп, Менье, Кимпембе, Тиагу Силва, Юри Берчиче - Верратти, Тиагу Мотта, Дракслер - Мбаппе, Кавани, Ди Мария.

"Марсель": Манданда - Сарр, Рами, Абеннур, Сакаи - Луиз Густаву, М. Лопес - Товен, Сансон, Окампос - Н'Джие.

Матч "ПСЖ" - "Марсель" начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.