23:31 29 ноября | ФУТБОЛ — Франция

Ди Мария вернулся в строй

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Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария сможет помочь команде в матче 15-го тура чемпионата Франции против "Анже". 28-летний аргентинец, пропустивший встречи с "Арсеналом" и "Лионом" из-за травмы, включен главным тренером команды Унаи Эмери в заявку на завтрашний поединок. Тем не менее, Левен Кюрзава, Хавьер Пасторе, Блэз Матюиди и Адриен Рабьо не смогут выйти на поле из-за проблем со здоровьем.

Полностью заявка "ПСЖ" на матч выглядит следующим образом: Ареола, Трапп - Орье, Кимпембе, Маркиньюс, Максвелл, Менье, Тиагу Силва - Каллегари, Крыховяк, Тиагу Мотта, Верратти, Бен Арфа, Ди Мария, Лукас Моура - Огюстен, Кавани, Хесе, Иконе.

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