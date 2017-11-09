Ди Мария работает с психологом, чтобы избежать травм

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария отметил, что начал работать с психологом. Он также считает, что повреждения бывают связаны с психологическим состоянием футболиста.

– Давление влияет на внутреннее состояние игрока. Моей последней травмой было растяжение связок, и уже через неделю я вернулся в строй, – приводит As слова Ди Марии. – Некоторое время назад я начал работать с психологом, который помогает мне быть лучше. Много работаю над тем, чтобы больше не получать повреждений.

В текущем сезоне 29-летний аргентинец провел 11 матчей во всех клубных турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.